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Sarıkamış'ta “Yeteneğimin Farkındayım” projesi

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kazım Karabekir mesleki ve teknik Anadolu Lisesinin kuruculuğunu yaptığı Meryem Yılmaz’ın yürüttüğü eTwinning projesi öğrencilerin hem yeteneklerini keşfetmelerini hem de engellere engelsizliği ele alan bir farkındalık projesi sona eriyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kazım Karabekir mesleki ve teknik Anadolu Lisesinin kuruculuğunu yaptığı Meryem Yılmaz'ın yürüttüğü eTwinning projesi öğrencilerin hem yeteneklerini keşfetmelerini hem de engellere engelsizliği ele alan bir farkındalık projesi sona eriyor.


'En büyük engel engelsizliktir' diye yoka çıkan gençler müziğin gücünü yaşayarak yeteneklerini keşfediyorlar. Aynı zamanda bu keşif yolculuğunda gençler hem eğleniyor hem öğreniyor hem de öğretiyorlar .


6 öğretmen ile başlayan bu serüven 12 öğrencinin dahil olması ile daha da fazla kitlelere müziğin gücü ile hitap ediyor.

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