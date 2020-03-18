İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sarıkamış’ta iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri de sevindirdi. Cıbıltepe'de bulunan pistlerde 40 santim kar bulunurken, kayak severler de hafta sonu kayabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.


Son iki gündür Kars ve çevresinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden Susuz'a bağlı Çamyazı köyünün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı bulunan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için için il özel idaresi ekipleri çalışma başladı.


Sarıkamış'ta yağan karın ardından belediye de kar temizleme çalışmalarına başladı. Başkan Harın Hayali'nin talimatıyla belediye karla mücadele ekipleri ilçede ana yollar ve caddelerdeki karı temizledi. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.