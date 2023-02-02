İhlas Haber Ajansı

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Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış’ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayakseverleri ise sevindirdi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayakseverleri ise sevindirdi. Gece saatlerinde etkili olan kar, etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle birçok köy yolu ulaşılma kapandı.


Ekipler bir taraftan kaldırımların karını temizlerken, diğer taraftan da caddelerde buzlanmaya karşı kumlama çalışması yaptı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı.


Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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