Sarıkamış'ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Sarıkamış'ta etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı. Görüş mesafesinin zaman zaman bazı bölgelerde 5 metreye düştüğü ilçede trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yoğun sis olduğunu ifade eden sürücüler, “Görüş mesafesi 20 metrenin altına düşmüş durumda, bizler de araç sürücüleri olarak zorluk yaşıyoruz” dedi.

Sarıkamış merkez ve Sarıkamış-Karakurt-Erzurum karayolunda seyir halinde olan sürücüler yoğun sisten dolayı zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler ise sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.