Satranç turnuvasında Kars'ın 3 okulu finalde

Rize'de düzenlenen ve 10 şehirden 38 takım ve 205 sporcunun katıldığı “Okul Sporları Satranç Grup Yarışmaları”nda Kars'ı temsil eden 4 okuldan 3'ü rakiplerini geçerek finallere katılma hakkı kazandı.

Okul Sporları Satranç Grup Yarışmaları'nda Kars'tan 4 okul, 5 takım katıldı Yapılan karşılaşmalarda 3 okul dereceye girerek 7-11 Haziran 2023 tarihlerinde Aydın'da yapılacak olan Final yarışmasına katılmaya hak kazanırken, 1 oklun 2 takımı ise 1 puan farkla finali kaçırdı.

Kars Satranç İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi, tarafından düzenlenen yoğun turnuvalar neticesinde Kars'ta satranca olan ilgi her geçen gün artarken, sporcuların başarıları ulusal düzeyde daha görünür hale geldi.

Rize'de düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrenciler öğretmenleriyle birlikte Kars Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna ve Kars İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay tarafından makamlarında kabul edildi. Öğrenciler ve öğretmenler başarılarından dolayı tebrik edildi.

Kars Vali Yardımcısı Muhammed Furkan Tuna, öğrencilerle tek tek ilgilenerek genç sporcular ile satranç sporu hakkında sohbet etti. Ayrıca İl Temsilcisi Prof. Dr. Emine Atakişi ve ziyarete katılan öğretmenler, Kars'ta satranç sporunun daha ileri seviyelere taşınması için mevcut sorunları dile getirerek ilgililerden bu konuda destek istedi.