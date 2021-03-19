Satranç turnuvasının şampiyonları ödüllerini aldı

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü anısına düzenlenen çevrimiçi satranç turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye girenler ödüllerini aldı.

Kars Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından 15-16-17 Mart 2021 tarihleri arasında 18 Mart Şehitleri Günü dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin kendi kategorilerinde düzenlenen çevrimiçi satranç turnuvası çok çekişmeli geçti.

Kategorilerinde 1'inci olan öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve Müdür Yardımcısı Osman Urlunç'tan alırken, öğrencilerin heyecanları yüzlerine yansıdı.

Düzenlenen ödül törenin ardından Acay ve Urlunç öğrencilerle günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çekildi.