Şehit astsubay memleketine uğurlandı

Kars'ta göreve gittiği sırada geçirdiği trafik kazasında şehit olan jandarma astsubayın naaşı düzenlenen törenle memleketi İzmir'e uğurlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Karagüney köyüne keşif yapmak için giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk için Kars Harakani Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan havaalanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve şehit Öztürk'ün öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Yapılan duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında memleketi İzmir'e uğurlanmak üzere askeri uçağa taşındı.

Düzenlenen törene, Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 14. Mekanize Tugay Komutanı Özgür Nuhut, denetleme maksadıyla Kars'ta görevde bulunan 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Başsavcı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.