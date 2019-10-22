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Şehit Caner Selimoğlu'nun naaşı, Kars'taki baba ocağına getirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu’nun naaşı baba ocağına Kars’a getirildi.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı baba ocağına Kars'a getirildi.


Kars Harakani Havaalanı'na askeri uçakla getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşını yakınları, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK parti İl Başkanı Adem Çalkın ve silah arkadaşları karşıladı.


Havaalanında ambulansa alınan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı toprağa verilmek üzere Susuz'a bağlı Yaylacık köyü'ne götürüldü.

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