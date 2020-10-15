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Şehit Er Volkan Soy'un naaşı baba ocağına getirildi

Görev yaptığı İskenderun’da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy’un naaşı baba ocağı Kars’a getirildi.

Görev yaptığı İskenderun'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Volkan Soy'un naaşı baba ocağı Kars'a getirildi.


Askeri uçakla Kars'a getirilen Şehit Sözleşmeli Er Volkan Soy için burada tören düzenlendi. Törene katılan şehidin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Yusuf Eliş'in okuduğu duanın ardından şehidin naaşı cenaze aracına konularak Akyaka'ya gönderildi. Şehit Volkan Soy, yarın Büyük Durduran Köyü'nde toprağa verilecek.


Harakani Havalimanında düzenlenen törene Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ardahan Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Altın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Başsavcı Soner Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

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