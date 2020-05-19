İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit yüzbaşının cenazesi baba ocağına gönderildi

Kağızman’da güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin cenazesi baba ocağı Isparta’ya gönderildi.

Kağızman'da güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi baba ocağı Isparta'ya gönderildi.


Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde icra edilen Kapan-8 Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için Harakani Havaalanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kurum ve daire müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.


Törende şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin özgeçmişi okundu, dualar edildi. Yapılan törenin ardından şehit Çiftçi, gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere askeri uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.