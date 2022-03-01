Selim Belediyesi'den okullara kitap desteği

Selim Belediyesi ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi kapsamında okullara kitap desteği vermeye devam ediyor.

Kars'ın Selim ilçesi Belediye Başkanı Coşkun Altun, eğitim-öğretime de verdiği destek her geçen gün artıyor.

Başkan Coşkun Altun, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' Projesi kapsamında ilçeye bağlı Bölükbaşı köyü Ortaokulu, Eskigazi İlk ve Ortaokulu ile Katranlı ilkokullarını ziyaret ederek okulların kütüphanelerine öğrencilerin faydalanmaları için kitap hediye etti.

Okul müdür ve öğretmenleriyle de bir araya gelen Başkan Altun, çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Başkan Coşkun Altun, daha sonra bir süre öğrencilerle görüşen Altun, öğrencilerden okumalarını istedi.