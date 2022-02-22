İhlas Haber Ajansı

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Selim Belediyesi'nden eğitime tam destek

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, eğitim-öğretime verdiği destekle dikkatlerini çekiyor.


Başkan Coşkun Altun, gerek öğrencilere kitap desteği ve gerekse okullara kütüphane oluşturma yönünde verdiği desteklerle öğrencilerin eğitimlerine önemli katkılar sunuyor.


Başkan Coşkun Altun, Selim Belediyesi'nin “Eğitime Destek Proje”leri kapsamında, “Selim Anadolu Lisesi Gençleri Keşif Yolculuğu” projesi için Kars Gençlik Merkezi'ne öğrencilere eşlik ederek getirdi.


Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nedim Aslan'ın da eşlik ettiği ziyarette Selimli öğrenciler Kars Gençlik Merkezi'ni gezme imkanı buldu. Öğrenciler burada yapılan etkinlikler hakkında bilgilendirildi.

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