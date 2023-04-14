Selim'de hayvan hastalıkları toplantısı yapıldı

Selim'de "Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları" konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kars'ın Selim ilçesinde Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül'ün "Bölgemizde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılıkta Hayvan Besleme alanında doğru bilinen yanlışlar" konulu sunumu ile devam etti.

Sektörün öncü hayvan besleme firması yetkililerinin sunumlarıyla devam eden toplantıda hayvan besleme konusunda Selim'de tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantı köy ve mahalle muhtarları ve Selimli üreticilerinin üreticilerimizin soru, görüş ve önerileri ile sona erdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, yoğun ilgi gören "Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları" bilgilendirme toplantısına katkı veren katılımcılara teşekkür etti.