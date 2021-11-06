Selim'de kaz tüyü imalathanesi kurulacak

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle Selim'e kaz tüyünden ürünlerin yapılacağı ve kadınların istihdam edileceği imalathane kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın finansmanıyla Kalkınma Ajansları tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kars'ın Selim ilçesine 10 kadının istihdam edileceği kaz tüyü imalathanesi kurulacak.

Selim Belediyesi tarafından Ajansa sunulan “Altın Kaz” projesinin sözleşmesi, SERKA Genel Sekreter Vekili Nurullah Karaca ile Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun tarafından imzalandı. Proje kapsamında Selim Belediyesi'ne ait atıl durumdaki bir bina imalathaneye dönüştürülerek üretime başlanacak. Başlangıçta 10 kadının istihdam edileceği imalathanede kaz tüyünden eldiven, şapka, yelek yastık, alez ve yorgan üretilecek. Kaz tüyünden üretilen malzemeler piyasada satışa sunulacak. Projenin hayata geçirilmesi ile yörede aile işletmeciliği şeklinde kaz yetiştiren yaklaşık 12 bin kadının hem sosyo-ekonomik yaşam standardının yükseltilmesi ve hem de bölge ekonomisine katı sunması hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulacak imalathanede, başlangıçta 5 ton tüy alımı yapılması öngörülüyor. Kazların sırt ve gıdı tüylerinden bin 900 yastık, 800 yorgan ve 5 bin eldiven-şapka-yelek grubu üretilecek. İkinci yıl üretimin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Kaz tüyünden üretilen malzemelere daha sonra kayak montu ve pantolonu çeşitleri de eklenerek ürün yelpazesi genişletilecek.

Kars, yaklaşık 320 bin anaç kaz varlığıyla Türkiye'deki toplam kaz varlığının üçte birine sahiptir.