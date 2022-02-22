Selim'de silajlık mısır ve ayçiçeği masaya yatırıldı

Selim'de, Silajlık Mısır ve Ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla "Silajlık Mısır ve Ayçiçeği Yetiştiriciliği" üretici bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Selim Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, Selim bölgesinde yetiştiriciliği yapılması planlanan Ayçiçeği yetiştiriciliği ile büyükbaş hayvan besiciliğinde girdi maliyetlerinin azaltılması ve et, süt veriminin arttırılması bakımından oldukça önem arz eden silajlık mısır yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

Silajlık mısır ve ayçiçeği tohumculuk sektörünün öncü bir firmasını temsilen Selim'e gelen yetkililerinin sunumlarıyla devam eden toplantıda Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörü Ziraat Mühendisi Kenan Kayserli ve Proje Birim Sorumlusu Ziraat Mühendisi Coşkun Deniz Uysal Kars'ta Silajlık Mısır ve Ayçiçek yetiştiriciliğinin durumunu değerlendirdi.

Köy ve mahalle muhtarları ve Selimli üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, üreticilerin soru, görüş ve önerileri ile sona erdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, "Silajlık Mısır ve Ayçiçeği Yetiştiriciliği" üretici bilgilendirme toplantısına katılan katılımcılara teşekkür etti.