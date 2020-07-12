İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selin vurduğu köy savaş alanına döndü

Kars’ta etkili olan sağanak yağmur sele dönüştü.

Kars'ta etkili olan sağanak yağmur sele dönüştü. Selin vurduğu Selim ilçesi Başköy Mahallesi adeta savaş alanına döndü. Bir vatandaş ise suyun içinde kalan av köpeğini canını hiçe sayarak kurtardı.


Kars'ın Selim ilçesine bağlı Başköy'de dün etkili olan sağanak yağmur sele dönüştü. Selin verdiği zararlar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Dağdan gelen sel birçok ev ve ahır da hasara neden olurken, köy adeta savaş alanına döndü. Sel ile birlikte gelen çamur ve taşlar ise köy girişini kapattı. Bir vatandaş ise av köpeğini suyun içinde görünce canını hiçe sayarak suya atladı. Köpeğini kurtaran Uğur Yılmaz, “Suyun içinde olduğunu görünce dayanamadım gittim çekip aldım” dedi.


İl Özel İdaresi, AFAD ve ARAS EDAŞ ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin köydeki çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.