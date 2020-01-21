SERKA bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor

Merkezi Kars'ta bulunan Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 2020 yılında toplamda 4 ilde 50 milyon TL destek verecek. SERKA, bölge de 2020 yılında toplam da 70-75 milyon TL. yatırım yapmayı planlıyor.

SERKA, 2020 yılında genel olarak bölgenin rekabet gücünün artırılması için destek projeleri uygulayacak.

SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 2020 yılında Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinde hayata geçirecekleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Bölgedeki özellikle yöresel ürünler ve turizm sektöründeki girişimcilerimizin rekabet gücünü artırmak için Mali Destek Programı uygulayacağız”

Genel Sekreter Oktay Güven İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya yaptığı açıklamada, “Yaptığımız araştırmalar göstermektedir ki bizim bölgemizdeki en önemli problemlerden bir tanesi bölgedeki gerek girişimcilerin, gerek tüccarların, gerekse el sanatlarıyla uğraşan insanların rekabet etme bakımından gerçekten ciddi anlamda sorunları var. Bu da doğal olarak ekonomiye olumsuz olarak yansıyor. Biz bölgedeki özellikle yöresel ürünler ve turizm sektöründeki girişimcilerimizin rekabet gücünü artırmak için Mali Destek Programı uygulayacağız. Bu program sonucunda inşallah bölgede rekabet bakımından eksik olan yönleri gidermeye çalışacağız ve sonuç alacağımıza da inanıyorum” dedi.

“Kadın ve gençlerin yaşam standartları yükseltilecek”

Bölgede kadın ve gençlerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik projeler hayata geçireceklerini ifade eden Güven, “2020 yılında odaklanacağımız kadın ve gençlerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye dönük projeler desteklemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bu alanlarda araştırmalar da yağacağız. Gerek kültürel aktiviteler açısından, gerek sportif aktiviteler açısından bölgede eksikliği hissedilen, insanlarımızın şikayet etmesine neden olan hususlar neyse, bu hususların, bu eksikliklerin giderilmesi için Mali Destek Programı uygulayacağız. Ve bunun yanı sıra da Güdümlü Destek Projeleriyle bölgede yakaladığımız ivmenin devam etmesi için çaba göstereceğiz. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın otoritesi olduğu Sosyal Gelişmeye Destekleme Programı kısa adı SOGEP kapsamında bölgemizdeki dezavantajlı kesimler başta engelliler olmak üzere yaşam standartlarını yükseltmek, istihdam edilebilirliklerini artırmak, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak için proje desteği vereceğiz. Başta Mahalli İdareler olmak üzere kaymakamlıklarla, valilikler birlikte projeler uygulayacağız. 2020 yılındaki planlamamız 50 milyon TL destek toplamda, toplam yatırım tutarı da 70-75 milyon TL arasında olmasını bekliyoruz. Bu şekilde planlama yapıyoruz. Hem özel sektörde, hem kamu sektöründe bölgemizde eksikliği görülen başta rekabet gücü ve yaşam standartları olmak üzere bu alanlarda ki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

“Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'ın projelerle çehresi değişecek”

SERKA faaliyet gösterdiği Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da hayata geçireceği projelerle vatandaşların yaşam standartlarını yükselterek 4 ilin gelişmesine de katkı sağlayacak.

4 ilde hayata geçirecekleri projelerle ilgili kamu kurumlarıyla çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, “Kars ilinden örnek verirsek biliyorsunuz bizim fizibilite desteği programı kapsamında Kars tarım ve Peynir Müzesi Projesi ilgili kurumlar tarafından onaylandı. Hazır hale getirildi. Biz bu projenin 2020 yılında uygulamasını yaptıracağız. Güdümlü Proje Desteği kapsamında örneğin Ağrı ilinde, Cumhuriyet Caddesi var. Caddede gerçekten güzel çalışmalar yapılmış ama cadde halan daha bugünün koşullarına uygun bir alış-veriş caddesi haline gelmemiş. Biz Ağrı Belediyesi ile bir proje geliştirdik. O proje kapsamında caddedeki binalara, dükkanlara giydirme yapacağız. Sokak sağlıklaştırılması çalışmaları yapılacak. Ve bu şekilde Ağrı'daki yaşam memnuniyet düzeyini artıracağız. Bunun yanı sıra örneğin Iğdır'da kırsal kesimde ciddi anlamda sosyal mekanların eksikliği hissediliyor. Biz bu eksikliğin giderilmesi için gerek gençlere, gerekse kadınlarımıza ve yaşlılarımıza dönük sosyal donatılar oluşturacağız. Ve bu şekilde o insanların sosyal hayata katılımlarını teşvik edeceğiz. Engellilere dönün projelerimiz var. Bölgenin 4 ilinde de bunun yanı sıra bölgede çok büyük potansiyel arz eden Çıldır ve Posof ilçelerinde özellikle yöresel ürünlerin üretilmesine pazarlanmasına, markalaşmasına dönük projelerimiz var. Bu projeleri şuan ilgili kurumlarla çalışıyoruz, geliştiriyoruz. Projeler olgunlaştıkça destekleyeceğiz ve bunların hayata geçmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.