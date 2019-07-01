SERKA, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'ı önemli yatırımlara imza attı

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) kurulduğu 2010 yılından itibaren hayata geçirdiği projelerle Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da önemli yatırımlara imza attı.

SERKA, bölgenin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine, yerel potansiyelleri harekete geçirerek, bu doğrultuda tasarlanan programlarla bölge ekonomisine önemli katkılar sağladı.

SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, 2018 ve 2019 yıllarında gerek mali destek programları ile gerekse teknik destek ve fizibilite destek programları ile bölgede faaliyet gösteren paydaşlara çeşitli projelerini yürütebilmeleri ve hayata geçirebilmeleri için destek sunduklarını söyledi.

“Turizm yatırımlarının desteklenmesi mali destek programı ile toplamda 33 milyon TL hibe desteği sağlanacak”

SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, “Serhat Kalkınma Ajansı kurulduğu 2010 yılından itibaren Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde gerek araştırma çalışmaları, gerek tanıtım çalışmaları ve gerekse proje destekleme faaliyetleriyle bölge kalkınmasına ivme kazandırmaktadır. Serhat Kalkınma Ajansı'nın temel amacı, bölgenin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesi için yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bu doğrultu da tasarlanan programlar ile bölge ekonomisine katkı sunmak ve bölge kalkınmasına ivme kazandırmaktır. Ajansımız 2018 ve 2019 yıllarında gerek mali destek programları ile gerekse teknik destek ve fizibilite destek programları ile bölgede faaliyet gösteren paydaşlarımıza çeşitli projelerini yürütebilmeleri için, hayata geçirebilmeleri için destek sunmuştur. Örneğin 2018 yılı sonu itibariyle kamuoyuna ilan ettiğimiz küçük ölçekli altyapı mali destek programı ve turizm yatırımlarının desteklenmesi mali destek programı ile toplamda 33 milyon TL hibe desteği sağlayacaktır. Bu programlardan beklentimiz, gerek bölgenin ve bölgedeki kentsel yaşantının sosyal yönden gelişmesi, bölgedeki yaşam memnuniyet düzeyinin artması ve göçün azalması, gerekse bölgede yeni yatırımlara, var olan yatırımların kapasitelerini artırarak bölge ekonomisinin canlanmasın katkı sunulmasıdır” dedi.

“SERKA yöresel ürünler pazarlama ve tanıtım stratejisi çalışmasını yürüttü ve paydaşların kullanımına sundu”

Bu kapsamda yaklaşık 60 projeyi desteklemeyi öngördüklerini ifade eden Genel Sekreter Oktay Güven, “ Ajansımız bunun yanı sıra 2019 yılı Ocak ayında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayaklı Oryantrik Şampiyonası'nın yapılmasına vesile olmuştur. Bunun yanı sıra ajansımız desteğiyle yapılmış olan Natürel Kızak Pisti'nde ilk defa Türkiye Kızak Şampiyonası'nın yapılmasına vesile olmuştur. Aynı zamanda yine 2019 yılı içerisinde kış sezonunda 35 ülkenin büyükelçisini Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ağırlamış, gerek kayak merkezinin ve gerekse bölgenin tanıtımına katkı sunmuştur. Serhat Kalkınma Ajansı proje destekleme ve tanıtımlarının yanı sıra elbette ki araştırma faaliyetleri de yürütmektedir. Bu kapsamda bölgemizin en güçlü yönlerinden birisi olan yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi, pazarlanabilmesi, tanınırlığının artırılabilmesi için yöresel ürünler pazarlama ve tanıtım stratejisi çalışmasını yürütmüştür ve paydaşların kullanımına sunmuştur. Bölgemizde özellikle gıda sanayi, yapım malzemeleri sanayi ve mobilya, kerestecilik diye bildiğimiz iş kollarında ciddi anlamda bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin tanıtılması, bu alanlarda yatırım yapabilecek, yapma niyeti taşıyan yatırımcılara bölgemizi ne tür imkanlar sunduğunun anlatılabilmesi için sanayi envanteri çalışması yapılmıştır. Kısa süre içerisinde ilgililerin istifadesine sunulacaktır. Bu tip çalışmalarla ajansımız bölgenin potansiyeli konusunda farkındalık oluşturulması, bunun yanı sıra yatırım yapmayı düşünen, yatırım niyetine sahip girişimcilerin doğru verilere ulaşmasını sağlamaktadır. Ve böylelikle bölgemizin kalkınma sürecine bir ivme kazandırmaya yönelik adımlar atmaktadır” diye konuştu.

“Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da önemli projeleri hayata geçirdik”

Başta “Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi olmak üzere SERKA'nın 4 ilde önemli projelerin bir kısmını hayata geçirdiğini bir kısmına da başlamak üzere olduklarına dikkat çeken Oktay Güven, “Serhat Kalkınma Ajansı bu çalışmaların yanı sıra bölge kalkınmasına destek olması amacıyla bizzat kendiside proje yürütmektedir. Bu kapsamda AB fonlarından faydalanılarak “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi”ni, tasarlamış ve uygulama aşamasına getirmiştir. Bu proje kapsamında gerek Ani Ören Yeri'nde, gerekse Kars kent merkezinde Ordu Caddesi olarak bilinen caddede restorasyon çalışmaları yapılacaktır. Aynı zamanda sokak mobilyaları, aydınlatma öğeleri ve levhalandırma gibi çalışmalar yapılacaktır. Bu projenin finansmanı tamamıyla İPA II kapsamında AB tarafından sağlanacaktır. Bunun yanı sıra Kars kent merkezinde çok önemli bir potansiyele sahip olan Kars Kalesi'ni aydınlatılması ve çevre düzenlemesi yine ajansımızın desteği ile hayata geçirilmiştir. Ardahan'da çok büyük bir potansiyel arz eden Kura Nehri etrafında çevre düzenlemesi, aydınlatılması ve bir takım girişimcilerin faydalana bileceği işyerlerinin inşa edilmesi projesi ajansımız tarafından finansa edilmiştir ve başarıyla hayata geçirilmiştir. Iğdır'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tüm girişimcilerimize, üreticilerimize destek verdik. Aynı zaman'da Iğdır Organize Sanayi Bölgesi alt yapısının iyileştirmesine yönelik proje destekleri uyguladık. Ağrı'da uyguladığımız bir dekorasyon ağırlık projesi bulunmaktadır. Bu 300 dönümlük alan üzerinde hem nezik bir ortamda insanlar aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturulmuştur. Bu proje kapsamında, hem de burada girişimcilik teşvik edilmiştir. Aynı zamanda bölgemizin çok büyük bir potansiyeli olan İshak paşa Sarayı etrafında bölgenin çok önemli isimlerinden olan Ahmed-i Hani Müzesi ve eski Doğubeyazıt Evi aynı alanda yaptırılmıştır. Ve bu projeyle Doğubeyazıt'ın tanıtımına katkı sunulmuştur” şeklinde konuştu.