İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak köpeklerinin gençlere saldırısı kamerada

Kars’ta bir grup gence saldıran sokak köpeklerinin saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kars'ta bir grup gence saldıran sokak köpeklerinin saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Olay, Kars'ta gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Birlikte eve giden bir grup gence, Faikbey Caddesi üzerinde sürü halinde dolaşan sokak köpekleri saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için gençler bir iş yerinin önünde bulunan sandalyeleri kullandı.


Faikbey Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin saldırı anı yer alıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.