Spor Toto BAL'a katılım için son 3 gün

Kars 36 Spor'un da aralarında bulunduğu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine katılacak takımların için geri sayım başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10. sezonu düzenlenecek olan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e katılma hakkı bulunan kulüplerin, katılım belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı'na göndermeleri gerekiyor.

Spor Toto BAL'a 2019-2020 sezonunda aralarında Kars 36 Spor'un da bulunduğu 160 takımın katılma hakkı bulunuyor. Bu takımlardan 84'ü Spor Toto BAL'da kalan, 67'si yerel amatör liglerden Spor Toto BAL'a çıkma hakkı kazanan ve 8'i TFF 3. Lig'den düşen, 1'i ise FIFA Disiplin Kurulu kararı ile TFF 3.Lig'den bir alt lige düşürülen takımlardan oluşuyor.

2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e Katılım Genel Esasları ek'te belirtilmekte olup, bu esaslar doğrultusunda, lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı'na göndermeleri istendi.

2019-2020 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesi ve saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanması bekleniyor.

Kars'ta baraj karşılaşmasında Kağızman Gençler Birliği saf dışı bırakarak BAL Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Yeşil Beyazlı ekip, 2019-2020 sezonunda Spor Toto BAL Ligi'nde Kars'ı temsil edecek.