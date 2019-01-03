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Susuz Şelalesi dondu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, 15 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi buz tuttu.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, 15 metre yükseklikten aşağı dökülen Susuz Şelalesi buz tuttu.


Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesinin büyük bölümü dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntü oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise şelale önüne gelerek fotoğraf çektirdi.


Havaların soğuk geçtiğini ifade eden Evren Kınık, "Birkaç gündür havalar çok soğuk. 2-3 gündür de yoğun kar yağışı oldu. Burada Susuz Şelalesi de kısmen donmuş durumda. Biz arkadaşlarla fotoğraf çekilmeye geldik. Havaların ne kadar şiddetli soğuk geçtiğini arkamda görmüş olduğunuz donan şelaleden daha iyi anlayabiliriz" dedi.


Kars'ta özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Susuz Şelalesi kış aylarında da bir başka güzel oluyor.

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