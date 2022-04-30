Susuz'da bayram öncesi trafik uygulaması

Kaymakam Onur Yılmazer, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan Şehiriçi Trafik Denetim Uygulamasında durdurulan araçların sürücüyle sohbet etti. Hayırlı yolculuklar diledi.

Bayram öncesi özellikle şehir dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarak Yılmazer, kent dışına çıkacak olan sürücülerden emniyet kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam Onur Yılmazer'a İlçe Jandarma Komutanı Emrah Taşdan ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Burak Akaydın'ın da eşlik ettiği uygulama da sürücüler trafik kurallarına, emniyet kemeri takılması ve yayalara öncelik tanıma konularında hatırlatmalar da bulundu. Yılmazer, sürücülerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.