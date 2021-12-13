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Susuz'da kadınları bilgilendirdi

Susuz’da jandarma kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Susuz'da jandarma kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.


Susuz Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için hayata geçirilen uygulamasını kadınlara anlattı.


Kapı kapı dolaşan jandarma ekipleri, kadınlarla bire bir görüşerek uygulamayı anlatırken, kadınlara şiddete maruz kaldıklarında neler yapmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi verdi.


Kadınlarla bire bir görüşen jandarma ekipleri, vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.


Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bu tür bilgilendirme çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

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