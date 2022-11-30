Susuz'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Susuz'da trafik ekiplerince öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Trafik ekiplerince önce ilçe Gülizaroğlu Abdullah İmamhatip Orta Okulu Spor Salonu'na seyyar trafik parkı kuruldu.

Daha sonra ekipler öğrencilere Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Park alanında trafikte yaya, üst geçit kullanımı, yaya geçiti kullanımı hakkında eğitim verildi. Çocuklarla uygulamalı olarak yapılan eğitimde öğrenciler hem trafik kurallarını öğrendi. Hem de bilgi sahibi oldu.

Uygulamalı trafik eğitimine Kaymakam Onur Yılmazer de eşlik etti. Yılmazer, öğrencilere birlikte eğime katıldı. Susuz'da trafik eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi.