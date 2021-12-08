Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı'nda “Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Saolunu'nda paydaş kurumlar ile yüklenici ve müşavir firmanın katılımıyla düzenlenen toplantıda, "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi" kapsamında bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaların son durumları masaya yatırıldı.

Toplantıda, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında uygulanan ve SERKA'nın faydalanıcısı olduğu ‘Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi'nin geldiği aşama değerlendirildi. Ayrıca, projenin ilerleyişi, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Vali Öksüz'e brifing verildi.

Öte yandan tamamlandığında kentte önemli katkı sağlayacak olan projenin 2022 yılının sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.