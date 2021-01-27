Taşdemir, “Kalkınma, kamu ve özel sektörün işbirliğiyle mümkündür”

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Kars'ta sanayi sektörüyle ilgili Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ve KOSGEB il müdürlüklerini ziyaretinde, bölge illerinin kalkınmasının, kamu ve özel sektör işbirliğiyle mümkün olacağını belirtti

SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, Kars Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ensar Bektaş ile Sanayi, Ulaştırma ve Enerji Birim Başkanı Ramazan Mutlu Doğaner'le birlikte Kars'taki Sanayi ve Teknoloji, Ticaret ve KOSGEB il müdürlüklerini ziyaret etti. Genel Sekreter Taşdemir ve birim başkanları ilk olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sedat Başpınar ile görüştü. Görüşmede İl Müdürlüğü'nün çalışmaları ve SERKA'nın yeniden yapılanmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Kars'ın sanayi yapısı, OSB'nin altyapı durumu ve ihtiyaçları ele alındı.

Genel Sekreter Taşdemir ve birim başkanları daha sonra Kars KOSGEB İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve İl Müdürü Lütfullah Aktaş ile görüştü. Görüşmelerde SERKA ve KOSGEB'in, KOBİ'lere yönelik çalışmaları, yatırımcıların ihtiyaçları, yatırım alanları ve gelecek dönem için yatırım hedefleri değerlendirildi. İl Müdürü Aktaş da açık olan KOBİ destekleri hakkında bilgi verdi ve Ar-Ge desteklerinin de ilde karşılık bulmaya başladığını söyledi. SERKA Genel Sekreteri Taşdemir ise, Ajans olarak hem kamu kurumları hem de firma ziyaretleriyle işbirliklerinin arttırılmasını ve Bölge Planı gibi üst ölçekli çalışmalarda paydaşların katılımının bölge illerinin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı. Taşdemir, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin kalkınması, kamu ile özel sektörün işbirliğiyle mümkündür” dedi.

Taşdemir ve birim başkanları son olarak Kars Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey'i ziyaret etti. Görüşmelerde Kars'ın ticaret yapısı, sınır ticaretinin geliştirilmesi ele alındı. Ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan savaşı sonrasında Dağlık Karabağ'daki gelişmeler kapsamında Bölgede ortaya çıkan yeni durumun sınır komşularıyla ilişkilerde yaşanabilecek muhtemel gelişmelerin önemine vurgu yapıldı. Görüşmede “Doğu Kapısı” da gündeme geldi. Kars'ta kooperatifçiliğin mevcut durumu ve gelecekte yapılabilecekler değerlendirilerek bu konuda Ajans'ın destek programları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kars'ta kamu kurumlarının işbirliğiyle yapabilecekleri çalışmalar da değerlendirildi.