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Tatil bitti ders zili çaldı

Türkiye’de olduğu gibi Kars’ın Sarıkamış ilçesinde de 2018-2019 eğitim yılının ikinci yarısı bugün başladı.

Türkiye'de olduğu gibi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de 2018-2019 eğitim yılının ikinci yarısı bugün başladı.


15 gündür kapalı olan okullarda ikinci yarıyılın ilk ders zili çaldı. İlçede yaklaşık 9 bin 880 öğrenci yeniden ders başı yaptı. Sömestr tatilinin bitmesiyle öğrenciler ve öğretmenler için bugün 2018-2019 eğitim öğretin yılının ikinci yarısı için ilk ders zili çaldı. İki haftalık tatilin ardından yaklaşık 9880 öğrenci ve 801 öğretmen yeniden ders başı yaptı.


İki haftalık ara tatillerinin dolu dolu geçtiğini ifade eden öğrenciler, okullarını özlediklerini belirtti.

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