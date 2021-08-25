İhlas Haber Ajansı

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Tedavisi tamamlanan pelikan doğaya bırakıldı

Kars’ta güçten düşmüş olarak bulunan pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakıldı.

Kars'ta güçten düşmüş olarak bulunan pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakıldı.


Kars'ta köylüler tarafından güçten düşmüş halde bulunan Pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü'ne bildirildi.


Pelikan, DKMP ekipleri tarafından teslim alınarak, tedavisinin yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.


Burada tedavi altına alınan pelikan, yapılan tedavisinin ardından DKMP ekipleri tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

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