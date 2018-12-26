TEMA Vakfı Kağızman'da öğrencilere erozyon bilinci aşılıyor

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kağızman'da öğrencilere erozyon bilincini aşılıyor.

TEMA Vakfı Kağızman İlçe Temsilcisi Bünyamin Ekelik, Yunus Emre Ana okulu,Kazım Karabekir Anaokulu, Cumhuriyet Anaokulu, Mevlana İlkokulu, Camuşlu Şair Cemal Turan ilkokulu, Ortaköy İlkokulu ve Çilehane İlkokulu'nda öğrencilere TEMA Vakfı'nın çalışmaları anlatarak, çevre bilinci, erozyon, meşe palamut ağacı dikimi ve yetiştirilmesi hakkında bilgi veriyor.

Ekelik, okullardaki öğretmenlerinin de gereken hassasiyeti gösterdiğini Belirterek,TEMA Vakfı olarak her zaman bu etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

Ekelik, “Topluma sağlıklı ve faydalı bireyler yetiştirmenin yolu doğayı sevme ve koruma bilincinden geçiyor. Bu çerçevede de etrafımızdaki insanları bu konuda bilgilendirmeliyiz. Çevrenin kirlenmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız. Hepimiz yaşanabilir ve temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı yaşamak istiyorsak işe önce çocuklarımızı eğiterek başlamalıyız” dedi.

Kağızman TEMA Vakfı Temsilcisi Bünyamin Ekelik, öğrencilere sadece akademik teorik bilgi verme ile kalmayıp, öğrencilere doğa ve yaşadığı çevreye daha duyarlı bireyler olmalarını anlatıyor.