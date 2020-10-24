TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya atandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, Ordu'ya İl Koordinatörü olarak atandı.

Çelik, Ağustos 2009 - Ağustos 2015 TKDK Kars İl Koordinatörlüğü Ödeme Talep İşlemleri Birim Amiri, Ağustos 2015 - Nisan 2016 TKDK Merkez Tahakkuk Uzmanı, Nisan 2016-2020 TKDK Kars İl Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Kars'ta başarılı projelere imza atan Çelik, kentten ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Çelik, “2016 yılından beri yürütmüş olduğum TKDK Kars İl Koordinatörlüğü görevim bugün itibari ile sona eriyor. Bundan sonra görevime Ordu İl Koordinatörü olarak devam edeceğim. Yaklaşık 5 yıllık il koordinatörlüğü ve ondan önceki 6 yıllık uzmanlık ile beraber toplam 11 yıl boyunca Kars'a hizmet etmenin gururu ile aranızdan ayrılıyorum” dedi.

Öte yandan, TKDK Kars İl Koordinatörlüğü 2009 yılında faaliyete başlamış, ilk projelerini 2011 yılında almış ve bu tarihten itibaren Kırsal Kalkınma hibelerini (IPARD) Kars'ta yatırımcılara kullandırmaya başladı.

İl Koordinatörü Berkay Çelik'in Koordinatörlük yaptığı 2016-2020 yılları arasında Kars'ta Toplam 84 projeye, 87 Milyon TL hibe sağlandı. Bu hibenin 58 Milyon TL'si ödenmiştir, 29 Milyon TL'si önümüzdeki süreçte ödenecektir. Bu hibeler sayesinde 130 Milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır. Yaklaşık 50 Milyon TL tutarındaki yatırım sahada devam etmektedir. İl Genelinde; 23 süt üretim tesisi, 7 besi çiftliği, 3 süt işleme tesisi, 7 arıcılık projesi, 1 zanaatkarlık ve yöresel ürünler projesi, 17 turizm tesisi, 1 yenilenebilir enerji (GES) projesi kazandırılmıştır. Bu yatırımlara ilerleyen günlerde 1 süt işleme tesisi, 8 arıcılık projesi, 15 turizm tesisi,1 zanaatkârlık ve yöresel ürün projesi daha eklenecek

2020 ve 2021 yatırım planı kapsamında destek tutarı 53 Milyon TL, toplam yatırım tutarı 82 Milyon TL olan 35 projenin inceleme işlemleri devam etmektedir.