Trafik kazası sonrası can pazarı: 20 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde can pazarı yaşandı.

Kaza, bugün saat 10.15 sıralarında Kars - Erzurum arası Karakurt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 36 AY 851 plakalı yolcu midibüsü seyir halindeyken yolun buzlu ve sisli olması nedeniyle önde seyir halindeki 55 AAC 646 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 20 kişi yaralandı. Olay yerinde adeta can pazarı yaşanırken, yaralılar ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Ön tarafı hurdaya dönen midibüste sıkışan yaralılar jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, kapanan yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.