TSK ve Azerbaycan Ordusu'ndan gövde gösterisi

Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, 1 Şubat tarihinde Kars'ta icra edilmeye başlandı. Tatbikat kapsamında, yerli ve milli Metal Mayın Dedektörü “Ozan” ilk kez kullanılırken, ATAK helikopterleri belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.

Kış-2021 Tatbikatı, 1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta bulunan Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat alanında gerçekleştiriliyor.

Kış-2021 Tatbikatı ile birleşik ve müşterek harekatın gerçekleştirilmesi konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini artırmak ile komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında iletilmesini sağlamak amaçlanıyor.

Tatbikatta bin 268 asker görev alıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllardaki “en kapsamlı kış tatbikatı” olarak nitelendirdiği tatbikatta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de yer alıyor. Tatbikat kapsamında, Kış-2021 Tatbikatı'na katılan bin 268 asker, hava hücum harekatı, tank hendeğinden ve mayın tarlasından geçiş, ateş desteği, havadan ikmal faaliyeti, yaralı tahliye (Havadan helikopter, karadan zırhlı ambulans ve kar üstü araçla) gibi faaliyetleri gerçekleştirdi. Ayrıca, envantere yeni giren silah ve sistemlerin etkin olarak kullanıldığı tatbikatta, 190 farklı cinste araç, değişik tür ve çapta 218 silah kullanıldı.

Atak Helikopterleri hedefleri vurdu

Tatbikatta belirlenen senaryo çerçevesinde, İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) meskun mahalde tespit ettiği düşman unsurlarını etkisiz hale getirmek için genel maksat helikopterleriyle belirlenen bölgeye Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı personel sevk edildi. Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı unsurlar, hedefe taarruz gerçekleştirip bölgeyi tahliye ederken, kara unsurlarına hava desteği sağlayan yerli ve milli taarruz helikopterleri ATAK'lar düşmana ait olduğu belirlenen hedefleri vurdu. Daha sonra bölgeye taarruz gerçekleştiren unsurların tahliyesi tekrardan genel maksat helikopteriyle sağlandı.

Ayrıca tatbikat alanında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı komandolar, komando yemini ettikten sonra tatbikat kapsamında kullanılan silah, dedektör gibi cihazlar tanıtıldı.

“Ozan” Metal Mayın Dedektörü ilk kez kullanıldı

Tatbikatta, projesi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan, bir buçuk kilogram ağırlığına ve 35 santimetre uzunluğa sahip Metal Mayın Dedektörü “Ozan” da ilk kez kullanıldı.

Öte yandan, iki yılda bir yapılan tatbikat, 1-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Seçkin Gözlemci Günü'ne katılacak.