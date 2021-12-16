Turistik Doğu Ekspresi yolcuları Kars'ı keşfedecek

21 ay sonra seferleri yeniden başlatılan Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk sonunda kente gelecek olan misafirler Kars'ı keşfedecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi'nin korona virüs nedeniyle ara verilen seferleri, 21 ay sonra yeniden başladı. Önceki gün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç dün Ankara Garı'ndan uğurladığı tren yaklaşık 31 saatlik yolculuğun sonunda bu gece Kars'a varacak.

Kars'a gelecek olan misafirleri Gar Binası'nda protokol üyeleri karşılayacak. Kafkas gösterisi ile karşılanacak olan misafirler daha sonra konaklayacağı otellere götürülecek.

Geceyi Kars'ta geçirecek olan Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Ani Ören Yeri'nde tarihle buluşacak. Çıldır Gölü'ne gelecek olan misafirleri burada buz üzerinde atlı kızaklarla kaymanın keyfini yaşayacak.

Kent merkezinde Kars Kalesi, Kümbet Cami, Taş Köprü, Harakani Türbesi'ni gezecek olan misafirler, daha sonra Kars kazının tadına bakacak. Kars'ta doya doya eğlenen misafirler, 17 Aralık 2021 tarihinde Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara'ya dönecek.