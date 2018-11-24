Türk Eğitim Sen öğretmenlerle akşam yemeğinde bir araya geldi

Öğretmen Evi'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla yaklaşık 100 öğretmen ile akşam yemeğinde bir araya geldiklerini ifade eden İlçe Başkanı Mustafa Çakmakcı, Kağızman'da görev yapan öğretmenlere akşam yemeği düzenlediklerini belirtti.

Çakmakcı, “Öğretmenlerimiz sadece 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde değil, her zaman bizim kalbimizdedir. Bütün Öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen yemeğe; Türk Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Fahrettin Şimşekler, Başkan Yardımcısı Ozan Ağadedeoğlu Şube Başkan Yardımcısı Yaşar Örgüç, Kağızman İlçe Temsilcisi Mustafa Çakmakcı ve öğretmenler katıldı.