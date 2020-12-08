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Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a hareket etti

Türkiye’den Çin’e gidene kadar 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni sınır kentti Kars’tan Gürcistan’a hareket etti.

Türkiye'den Çin'e gidene kadar 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yaklaşık 8 bin 693 km yol kat edecek olan ilk ihracat treni sınır kentti Kars'tan Gürcistan'a hareket etti.


Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırması planlanan tren bugün akşam saatlerinde yurt dışına çıkmak için son durak olan Kars Tren Garı'na geldi.



Gümrük işlemleri tamamlanan tren, Kars'tan hareket ederek Ahılkelek üzerinden Gürcistan'a girecek. Buradan da Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat ederek ulaşacak.

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