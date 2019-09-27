Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) düzenlediği "Yöresel Peynirler Kars Buluşması"na Kars ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanında üretilen yöresel peynirler görücüye çıktı.

Kars Valiliği himayesinde Serhat Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenlediği "Yöresel Peynirler Kars Buluşması” nın açılışı yapıldı. Yöresel peynirler açılan stantlar yerini alarak beğeniye sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven, “Kültürümüzün son derece önemli değerlerinden olan yöresel ürünlerimiz gerek kırsal kalkınma, gerekse gıda sanayi ve turizm sektörü açısından vazgeçilmez konumdadır. Bu ürünlerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılması için tanıtım organizasyonları ve üretimin teşvik edilmesi elzemdir. Yöresel peynirler buluşması bu düşünce doğrultusunda Kars valiliğimizin öncülüğünde Serhat kalkınma Ajansı ve Kars Ticaret Sanayi Odası iş birliği ile tasarlanmıştır” dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, “Serhat şehrimiz Kars; sahip olduğu jeopolitik ve stratejik önem nedeniyle tarihi boyunca birçok kültür ve medeniyete beşiklik etmiş, bu medeniyetlere ait birçok tarihi ve kültürel eserlerin yanında bünyesinde barındırdığı eşsiz doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi konumundadır.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Ani Antik Kenti, tarihi kaleleri, camileri, saray ve hamamları, 46 adet tabyası, arkeolojik sit alanları, baltık mimarisi yapılarının yer aldığı geçmiş ile günümüz arasında köprü gibi uzanan caddeleri ile bir tarih ve kültür şehri olan kars, ayrıca doğu anadolu bölgesinin tek Ramsar alanı

olan Kuyucuk Kuş Cenneti, Allahuekber Dağları Milli Parkı, Sarıçam Ormanları içinde yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi ve bir doğa harikası olan Çıldır Gölü ile eşsiz bir doğal zenginliğe sahiptir” dedi.

Tüm bu tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile kültür, inanç ve kış sporları turizmi açısından birçok değere sahip olmanın yanında, hayvancılık, lokomotif bir sektör olarak ilimizin ekonomisine hayat verdiğini ifade eden Öksüz, “Sulanabilir tarım alanları, geniş mera ve çayırları ile tarım ve hayvancılık konusunda büyük bir potansiyele sahip olan ilimiz, bir milyon civarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı ileTürkiyede 6'ncı sırada, 320 bin adet kaz varlığı ile türkiye'de her zaman olduğu gibi 1'inci sırada ve arılı kovan varlığıyla ülkemizde önemli bir yere ve değere sahiptir. Hayvancılık konusunda böylesine önemli bir potansiyele sahip olan ilimizde, yılda 550 bin ton civarında süt üretimi gerçekleşirken bunun 200 bin ton kadarı peynir yapımında kullanılmakta ve ekonomimize katma değer sağlamaktadır. Üretimi yapılan ve ekonomimize katkı sağlayan süt ürünleri bakımından en önemli değerimiz de hiç şüphesiz yıllık 12 bin ton üretim ile 2016 yılında coğrafi işaret alan Kars kaşar peyniridir. Ekonomik katkısı nedeniyle ilimiz için son derece önem arz eden kars kaşar peyniri, aynı zamanda ilimiz ve ülkemiz için de bir marka değeri taşımaktadır. Kaşar peyniri yanında ilimizde; gravyer peyniri, çeçil peyniri, beyaz peynir, motal peyniri, Türkmen saçak peyniri, çanak peyniri, boşka koyun peyniri, yağlı baş peyniri, çürük (göy) peynir, karın peyniri ve lor peyniri gibi pek çok peynirin üretimi yapılmaktadır. İlimizin ve aynı zamanda ülkemizdeki yöresel ürün ve üreticilerimizin en büyük sorunu, yöresel değerlerimizi hakettiği yere getirememiş ve ekonomik açıdan katma değere çevirememiş olmamızdır” diye konuştu.

Vali Öksüz, “İşte böylesine zengin bir kültürün yansıması olan ve büyük bir potansiyelin söz konusu olduğu saydığımız bu değerlerimizi, ekonomik anlamda avantaja çevirebilme konusunda coğrafi işaretlemenin, kurumsallaşmanın, kooperatifleşmenin ve markalaşmanın önemi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu noktada valiliğimiz, STK'larımız, oda ve borsa başkanlıklarımız ve tüm paydaşlar olarak bizlere düşen görev; ilimizin sahip olduğu değerleri özellikle peynir üretiminde sahip olduğu bilgi, birikim ve potansiyeli, ulusal hatta uluslararası piyasada hak ettiği yere getirmek için gerekli çalışmaları yaparak sorumluluk bilinciyle hareket etmektir. Kars valiliği olarak devletimizin tüm imkan ve kurumlarıyla üreticilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu bağlamda; valiliğimizce, Kars kaşar peynirimiz başta olmak üzere sahip olduğumuz değerleri ulusal ve uluslararası pazarlara sunabilmek ve farkındalık oluşturabilmek adına yıl içerisinde ilimizdeki süt ve süt ürünleri üreticileri ile sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantılar düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Toplantılarımızda; sektörün önündeki sorunların çözümü ile birlikte kurumsallaşma, kooperatifleşme ve markalaşma konuları masaya yatırılarak enine boyuna istişare edildi. Yine geçtiğimiz günlerde yöresel ürünler üzerine tarım ve orman bakanlığımızca ilimizde düzenlenen “coğrafi işaretlerde farkındalığın artırılması projesi”nin bölge toplantısına ev sahipliği yaptık.Valilik olarak en önemli hedeflerimizden birisi de şehitler diyarı, ebu'l hasan harakani diyarı, kristal karlar diyarı olarak anılan ilimizi peynirler diyarı olarak da hak ettiği yere konumlandırmaktır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kafkas ekibi gösterisi ile aşıklar sahne aldı. Program daha sonra Valilik Karşısı'nda açılan stantlarda yöresel peynirler tanıtıldı. Vali Türker Öksüz, ve beraberindekiler stantları gezerek üretilen peynirler hakkında bilgi aldı.