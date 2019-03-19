İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uluslararası Alp Disiplini 1. Etap Yarışları Sarıkamış'ta başladı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Sarıkamış’ta düzenlenen ’Uluslararası Alp Disiplini Sarıkamış Kupası Büyük Slalom Yarışları’ başladı.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Sarıkamış'ta düzenlenen 'Uluslararası Alp Disiplini Sarıkamış Kupası Büyük Slalom Yarışları' başladı.


Cıbıltepe Kayak merkezindeki 5. pistte başlayan yarışlarda Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Ermenistan'dan katılan yaklaşık 80 sporcu, bugün yapılan 1. Etap Büyük Slalom yarışlarında kıyasıya mücadele etti.


Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto yaptığı açıklamada, milli sporcuların burada iyi derece almasının önemli olduğunu söyledi.


Organizasyonda herhangi bir problem yaşamadıklarını söyleyen TKF Başkanı Oto, "Sarıkamış Uluslararası 1. Etap yarışmasını bugün bitirdik, yarın ikinci etap yapılacak. Çok güzel bir hava var 80 sporcu da katıldı. Sarıkamış ve pistler her zaman güzel bundan sonra da Sarıkamış'ta uluslararası yarışlar yapılacak. Sarıkamış bizim güzide bir kayak merkezimiz buraya çok ülke gelmek istiyor. Diğer ülkelerdeki sporcular Sarıkamış'ta yarış yapmak istiyorlar. Hedeflerimiz büyük, bir kayakçının ve bir sporcunun her zaman hedefi olimpiyattır” ifadelerini kullandı.


Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışları yarın yapılacak 2. Etap Büyük Slalom yarışlarıyla tamamlanacak.


Yarışların ilk gününde dereceye giren sporcular ise şöyle:


Bayanlar Büyük Slalom:


1- Tayra Tunca


2- Ayşe Durlu


3- Mina Bastan


Erkekler Büyük Slalom:


1- Tiriel Luka


2- Kaan Samgul


3- Ashot Karapetyan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.