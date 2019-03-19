Uluslararası Alp Disiplini 1. Etap Yarışları Sarıkamış'ta başladı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Sarıkamış'ta düzenlenen 'Uluslararası Alp Disiplini Sarıkamış Kupası Büyük Slalom Yarışları' başladı.

Cıbıltepe Kayak merkezindeki 5. pistte başlayan yarışlarda Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Ermenistan'dan katılan yaklaşık 80 sporcu, bugün yapılan 1. Etap Büyük Slalom yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto yaptığı açıklamada, milli sporcuların burada iyi derece almasının önemli olduğunu söyledi.

Organizasyonda herhangi bir problem yaşamadıklarını söyleyen TKF Başkanı Oto, "Sarıkamış Uluslararası 1. Etap yarışmasını bugün bitirdik, yarın ikinci etap yapılacak. Çok güzel bir hava var 80 sporcu da katıldı. Sarıkamış ve pistler her zaman güzel bundan sonra da Sarıkamış'ta uluslararası yarışlar yapılacak. Sarıkamış bizim güzide bir kayak merkezimiz buraya çok ülke gelmek istiyor. Diğer ülkelerdeki sporcular Sarıkamış'ta yarış yapmak istiyorlar. Hedeflerimiz büyük, bir kayakçının ve bir sporcunun her zaman hedefi olimpiyattır” ifadelerini kullandı.

Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışları yarın yapılacak 2. Etap Büyük Slalom yarışlarıyla tamamlanacak.

Yarışların ilk gününde dereceye giren sporcular ise şöyle:

Bayanlar Büyük Slalom:

1- Tayra Tunca

2- Ayşe Durlu

3- Mina Bastan

Erkekler Büyük Slalom:

1- Tiriel Luka

2- Kaan Samgul

3- Ashot Karapetyan