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Uluslararası Sarıkamış Kupası tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonunca Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışlarının Sarıkamış’taki bölümü sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunca Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışlarının Sarıkamış'taki bölümü sona erdi.


Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde 5. pistinde gerçekleştirilen organizasyona 80 sporcu katıldı. Yarışların son gününde büyük slalom kategorisinde kadınlarda Türkiye'den Özlem Çarıkçı birinci, Mina Baştan ikinci, Tayra Tunca da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Türkiye'den Tiriel Luka Abramovic birinci, Berkin Usta ikinci, Serdar Deniz de üçüncülüğü elde etti.


Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi.

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