Ünlü organizatör Kars'ta 140 çeşit yemeğin yapıldığı yemek sergisine katıldı

Ünlü organizatör Mustafa Bozkurt, Kars'ta "Kars Yemekleri Sergisi"ne katıldı.

Kars Grand Ani Hotel'in mutfağında hazırlanan 140 çeşit yemeğin bulunduğu serginin açılışı, Kars Valisi Türker Öksüz tarafından yapıldı. Yemekler davetlilerden tam not alırken, otel gurmesi olarak bilinen ünlü organizatör Mustafa Bozkurt yemekleri tek tek tadarak, aşçılardan yemekler hakkında bilgi aldı. En çok kazlarla yapılan yemekleri beğenen Bozkurt, özellikle kahvaltılık ürünleri ve kahvaltı çeşitlerini tek geçtiğini söyledi. Kahvaltı konusunda "Kars mı Van mı?" sorusuna her iki şehrin kahvaltısının da ayrı bir güzelliği ve özelliği olduğu cevabını veren Bozkurt, her iki yöreye de eşit puan verdi. Otelin sahibi Sevim Aydın'ı özellikle tebrik eden Bozkurt, Sevim Aydın'dan ‘Kars'a özel Kars'ta güzel' sloganını çok beğendiğini söyledi.