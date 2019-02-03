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Ünlüler Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne akın etti

Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi ünlülerin akınına uğruyor.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi ünlülerin akınına uğruyor.


Geçtiğimiz günlerde Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen Ebru Şallı ve İrem Derici'nin ardından sanatçı Ali Tufan Kıraç da Cıbıltepe'yi tercih etti. Kayı Snow Oteli Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, son günlerde daha çok ünlülerin Sarıkamış'a geldiğini belirterek, “Sarıkamış Kayak Merkezimizde sömestir hemen hemen sona ermek üzere, şuan sömestir sonuna yaklaşıyoruz. Sömestir sonunda da doluluk oranlarımız çok iyi geçiyor. Bu sezon Sarıkamış dört, beş yılın en iyisini yaşıyor. Şuanda otelimizde Anadolu Rock'un efsane ismi Kıraç kalıyor. Otelimiz ve Sarıkamış'tan çok memnun, kızıyla kayak yaptılar. Önümüzdeki hafta İran'dan misafirlerimiz gelecek. Kar kalınlığı 140 cm üzerinde, tüm pistlerimiz açık. Kayakseverleri kesinlikle Sarıkamış'ı denemeye, denemeyenleri de ilk fırsatta buraya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.


Sarıkamış'a gelen Kıraç ise, kayak merkezini çok beğendiğini söyledi.

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