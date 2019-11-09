Uzman Biyalog Hatice Beşeren, Kafkas Üniveristesi'ni İspanyolca anlattı

Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Patoloji Bölümü'nden Uzman Biyolog Hatice Beşeren, XIX Congreso Nacional De La FEDPATMEX kongresine telekonferans ile katıldı.

Dünya'da 100 Patologdan biri seçilen Patolog Luis Humberto Cruz aracılığıyla Uzman Biyolog Hatice Beşeren, Kars'ı ve Kafkas Üniversitesini telekonferans ile İspanya'da temsil etti. İspanya'nın Morelia kentinde düzenlenen XIX Congreso Nacional De La FEDPATMEX kongresine katılan Beşeren, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Tıbbi Patolojide yapılan Makroskopik teknikleri İspanyolca video sunum ile anlattı.

Beşeren, yaptığı sunumda, “Ulusal, uluslararası bazı meslektaşlarımızla 5 yıldır sosyal ağ üzerinden Patoloji eğitimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bende bölümümüzde geliştirdiğimiz teknikleri derleme şeklinde onlarla paylaşıyordum. Anlattığım tekniklerin ileri düzey olduğunu ve büyük ilgi topladığını gördüm. Tabi ki bu başarımız tek başına değildir, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr.Öğr.Üyesi Yakup Baykuş ve Başhekimlik Yönetimi ile Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Do. Dr. Aplaslan Yüce'nin bölümümüze vermiş olduğu maddi manevi destekler es geçilemez” dedi.

Beşeren, “Bu sayede bölümümüz ulusal platform dışında uluslararası platformda da kabul ve takdir görmüştür. Daha önce de Tıbbi Patoloji laboratuvarında sonuç verme süresi ile ilgili yaşanan kriz başhekimliğin konuyla yakından ilgilenmesiyle çözülmüştür. Sorunun çözülmesinden sonra bölüm çalışanları olarak özverili ve titiz çalışma ile patoloji sonuçlarını en geç 15 gün içerisinde, malign düşünülen, klnisyenler tarafından bize bildirilen hastalarımızın sonuçlarını da en geç beş gün içerisinde verebilmekteyiz” şeklinde konuştu.