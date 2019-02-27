Vali Öksüz, okullarda incelemelerde bulundu

Kars Valisi Türker Öksüz, Halitpaşa İlkokulu ve Yenişehir Ortaokulu'nu ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Türker Öksüz, okul ziyaretleri kapsamında Halitpaşa İlkokulu ve Yenişehir Ortaokulu'na Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ile birlikte gelerek burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öksüz, kütüphane, oyun salonu ve etkinlik sınıflarını gezerek inceledi. Sınıfları dolaşan Öksüz, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Türker Öksüz, öğretmenlerin sorun ve isteklerini dinleyerek öğretmenliğin zor, meşakkatli ve sabır isteyen bir meslek olduğunu belirtti.

Öksüz, çocukların gelişiminde ve yarınlara hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlere çok büyük ve önemli görevler düştüğünü söyledi.

Eğitimde bütün ülkelerin artık yeni metotlar, değişik modeller bularak uluslararası rekabette bir adım öne geçmeye çalıştığını, ülkemizde de eğitimi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımada çok önemli gayretler olduğunu İfade eden Vali Türker Öksüz, “Eğitimdeki mevcut durumumuz; yöneticiler olarak, öğretmenler olarak, veliler olarak hiçbirimizi tam olarak tatmin etmiyor. Bulunduğumuz durumdan daha ileriye girmek zorundayız. Hem Kars olarak hem de ülke olarak ileriye gitmek zorundayız. Daha gelişmiş, daha kalkınmış bir ülke olmak istiyorsak bunun en önemli şartlarından biri de milli eğitimde çağın şartlarını karşılamaktır” dedi.

Öksüz, “Öğrencilerimizi yetiştirirken, onları ülkesine bağlı, vatanına bağlı ama çağın değerlerine de ulaşmış, özgüveni olan, küreselleşen dünyada, yer türlü yeniliğe açık olan, araştırma ve geliştirmeye hakim olabilen, yer türlü yeniliğe açık olan nesiller istiyoruz. Hepimiz tüm imkanlarımızı kullanarak çocuklarımızın başarılarını yükseltmeye çalışıyoruz. Kaliteli eğitim alsınlar istiyoruz. Kars olarak ülke genelinde yapılan sınavlarda belli başarı ölçütünü yakalamamız lazım. Öğrencilerimizin girdiği çeşitli sınavlardaki başarı sıralamamız ne yazık ki tatmin edici düzeyde değil. Bundan hepimiz sorumluyuz. Sizlere şunu söylemek istiyorum ki gelin hep birlikte bu kaderi değiştirelim. Eğitimin en önemli unsurlarından birisi de öğretmenlerdir. Okul yöneticisi ve öğretmenler, sorumlu oldukları okulların başarısı için, “herkes kendi evinin önünü süpürecek” mantığıyla hareket etmelidir. Okul sizin kalbinizde olmalı. Son 10-15 yıllık süreç içerisinde okullarımızın donanımı, fiziki imkanları, teknolojik imkanları arttı. Ama sonuçta bu sistemi işletecek olan sizlersiniz. Sizleri, Kars'ın eğitim durumunu yükseltmeye çağırıyorum. Hepimiz, görevimizin sorumluluğunun bilinci ile hareket edelim. Öğrencilerimizin kalbine, ruhuna dokunalım. Öğrencilerimizle, veliler ile birlikte yaşamayı bir alışkanlık haline getirelim. Başarıya giden bu yolda sizlerin de istekleri olacaktır. Yapılacak çalışmalar için eksikler ve ihtiyaçlar konusunda her zaman sizlerin yanındayız. Gayretimizi arttırmamız, hep birlikte bir sinerji yaratmamız lazım. Bu sinerjiyi yakalarsak başarılı olmamamız için bir neden yok. Bundan sonra hedefimiz, eğitimde Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış, mümkünse ilk sıralarda kendisine yer bulmuş bir şehir olmalıdır” diye konuştu.