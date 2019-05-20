İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Öksüz, yaralıları ziyaret etti

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Çamyazı köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralananları hastanede ziyaret etti.


Vali Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile Harakani Devlet Hastanesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayında Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Zakir Lazoğlu ve Başhekim Dr. Mutlu Şahin'den bilgiler aldı. Bir süre yaralılar ve aileleriyle sohbet eden Vali Öksüz, yaralılara acil şifalar diledi.


Sarıkamış Çamyazı Köyü'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 10 kişinin jandarmadaki işlemeleri devam ediyor. Kaçan 4 kişinin yakalanması ise çalışma başlatıldı.


Öte yandan Çamyazı Köyü'nde komando timleri, jandarma ile ile birlikte güvenlik tedbiri aldı. Adeta kuş uçurtmayan güvenlik güçleri köye giriş ve çıkışları güvenli bir şekilde yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.