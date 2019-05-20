Vali Öksüz, yaralıları ziyaret etti

Vali Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile Harakani Devlet Hastanesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayında Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Zakir Lazoğlu ve Başhekim Dr. Mutlu Şahin'den bilgiler aldı. Bir süre yaralılar ve aileleriyle sohbet eden Vali Öksüz, yaralılara acil şifalar diledi.

Sarıkamış Çamyazı Köyü'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 10 kişinin jandarmadaki işlemeleri devam ediyor. Kaçan 4 kişinin yakalanması ise çalışma başlatıldı.

Öte yandan Çamyazı Köyü'nde komando timleri, jandarma ile ile birlikte güvenlik tedbiri aldı. Adeta kuş uçurtmayan güvenlik güçleri köye giriş ve çıkışları güvenli bir şekilde yapıyor.