İhlas Haber Ajansı

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Vali Öksüz, yurtlarda incelemede bulundu

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, öğrenci yurtlarında bir takım incelemelerde bulundu.


Öksüz, beraberindeki İl Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nedim Aslan ile birlikte Serhat, Murat Çobanoğlu ve ve İpekyolu Yolu KYK kız ve erkek öğrenci yurtlarını ziyaret etti.


Öksüz, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nedim Aslan'dan yurtlarla ilgili bilgi aldı. Yurtların mutfakları başta olmak üzere öğrencilerin kullandıkları alanları inceledi.


Öksüz, daha sonra öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorunlarını dinledi. Sorunların çözüme için yetkililere talimat verdi.


Öğrencilerle yaklaşık 1 saat sohbet eden Öksüz, daha sonra yurtlardan ayrıldı.

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