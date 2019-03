Vali Öksüz'ün okul ziyaretleri sürüyor

Okul ziyaretinde kütüphane, laboratuvar, etkinlik sınıfları ve okulun pansiyonunu gezerek incelemelerde bulunan Öksüz, sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere nasihatlerde bulunan Vali Türker Öksüz, Harakani Anadolu Lisesi'nin yeni binasında hizmet veremeye devam ettiğini, okulun fiziki durum ve donanım bakımından Kars'taki en iyi okullardan biri olduğunu, öğrencilerin bunun kıymetini bilerek derslerine düzenli ve planlı bir şekilde çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Öğretmenlerin sorun ve isteklerini dinleyerek öğretmenliğin zor, meşakkatli ve sabır isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Vali Öksüz, çocukların gelişiminde ve yarınlara hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlere çok büyük ve önemli görevler düştüğünü belirtti.

Öğretmenlerden öğrencilerini, milli ve manevi değerlerine bağlı, temel insani değerleri benimsemiş, vatanına, milletine bağlı, insanlara faydalı bireyler olarak yetiştirmelerini isteyen Öksüz, eğitimin ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde hayati bir önem taşıdığına vurgu yaparak, 2023 Vizyonu kapsamında; ülkemizde ve özellikle Kars'ta eğitimi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımada çok önemli gayretler olduğunu söyledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, “Eğitimdeki mevcut durumumuz; yöneticiler olarak, öğretmenler olarak, veliler olarak hiçbirimizi tam olarak tatmin etmiyor. Bulunduğumuz durumdan daha ileriye girmek zorundayız. Hem Kars olarak hem de ülke olarak ileriye gitmek zorundayız. Daha gelişmiş, daha kalkınmış bir ülke olmak istiyorsak bunun en önemli şartlarından biri de milli eğitimde çağın şartlarını karşılamaktır. Öğrencilerimizi yetiştirirken, onları ülkesine bağlı, vatanına bağlı ama çağın değerlerine de ulaşmış, özgüveni olan, küreselleşen dünyada, yer türlü yeniliğe açık olan, araştırma ve geliştirmeye hâkim olabilen, yer türlü yeniliğe açık olan nesiller istiyoruz” dedi.

Kars olarak ülke genelinde yapılan sınavlarda belli başarı ölçütünü yakalaması lazım diyen Öksüz, “Öğrencilerimizin girdiği çeşitli sınavlardaki başarı sıralamamız ne yazık ki tatmin edici düzeyde değil. Bundan hepimiz sorumluyuz. Sizlere şunu söylemek istiyorum ki gelin hep birlikte bu kaderi değiştirelim. Eğitimin en önemli unsurlarından birisi de öğretmenlerdir. Okul yöneticisi ve öğretmenler, sorumlu oldukları okulların başarısı için, özveriyle hareket etmelidir. Okul sizin kalbinizde olmalı. Son on, on beş yıllık süreç içerisinde okullarımızın donanımı, fiziki imkânları, teknolojik imkânları arttı. Harakani Anadolu Lisemiz de yeni bir okul. Fiziki durumu ve donanım bakımından iyi durumda. Ama sonuçta bu sistemi işletecek olan sizlersiniz. Sizleri, Kars'ın eğitim durumunu yükseltmeye çağırıyorum. Hepimiz, görevimizin sorumluluğunun bilinci ile hareket edelim. Öğrencilerimizin kalbine, ruhuna dokunalım. Öğrencilerimizle, veliler ile birlikte yaşamayı bir alışkanlık haline getirelim. Yapılacak çalışmalar için eksikler ve ihtiyaçlar konusunda her zaman sizlerin yanındayız. Gayretimizi arttırmamız, hep birlikte bir sinerji yaratmamız lazım. Hedefimiz, eğitimde Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış, mümkünse ilk sıralarda kendisine yer bulmuş bir şehir olmalıdır” diye konuştu.