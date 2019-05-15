Vali Türker Öksüz' İHA'yı ziyaret etti

İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu'nun karşıladığı Vali Türker Öksüz, İHA'nın Türkiye'de bürolar açarak gücüne güç kattığını belirtti. Türkiye'nin en önemli haber ajanslarından birisi olan İHA'nın bir çok ülkeye sınırı bulunan Serhat şehri Kars'ta'da bürosunun olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Öksüz, “Halkın doğru bilgilenmesi adına yapmış olduğunuz çalışmalar, takdire şayan çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kars'ın çok güzel bir il, tarihi bir kent olduğuna dikkat çeken Vali Türker, Kars'ta yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler ile gündeme dair konularla ilgili olarak istişarelerde bulundu. Sohbet ortamında geçen ziyarette Kars konuşuldu.

Vali Türker Öksüz'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden İHA Kars Temsilcisi Işık Çapanoğlu, el birliği ile Kars'ın kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Vali Türker Öksüz'ün ziyaretinde Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Seyit Müçteba Erdem ve iHA muhabiri Serkan Erkoç'ta hazır bulundu.