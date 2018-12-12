Valİ Türker Öksüz, okullarda öğrencilerle buluştu

Kars Valisi Türker Öksüz, ziyaret ettiği okullarda, sınıflara girerek sırada oturdu, öğretmenlerin dersini dinlendi. Öğrenciler birlikte ders çalıştı, öğrencilere sorular sordu. Sorduğu sorulara aldığı doğru cevaplar ise Vali Türker Öksüz'ü sevindirdi.

Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ile birlikte, sırasıyla İsmet Paşa İlkokulu, Fevzi Paşa Ortaokulu ve Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokullarını ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'un ile birlikte sınıfları gezen Öksüz, öğrenciler ile bir müddet sohbet etti. Öksüz, öğrencilere kitap hediye ederek okullar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmeler ile bir araya gelen Öksüz, öğretmenlerden öğrencilerini, milli ve manevi değerlerine bağlı, temel insani değerleri benimsemiş, vatanına milletine bağlı, insanlara faydalı bireyler olarak yetiştirmelerini istedi.

Öğretmenlerin sorun ve isteklerini de dinleyen Vali Türker Öksüz, öğretmenliğin zor, meşakkatli ve sabır isteyen bir meslek olduğunu belirterek, çocukların gelişiminde ve yarınlara hazırlanmasında aileler ile birlikte öğretmenlere çok büyük ve önemli görevler düştüğünü belirterek, kendilerine başarılar diledi.