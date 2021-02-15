Vali Türker Öksüz'e Kovid-19 aşısı yapıldı

Kars Valisi Türker Öksüz'e, Korona virüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapıldı.

Vali Türker Öksüz, beraberindeki Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte geldiği Yusufpaşa Aile Sağlığı Merkezi'nde İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ve ASM yönetimi tarafından karşılandı. Öksüz, daha sonra Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, “2020'yi tüm dünyayı etkisi altına alan çok önemli, çok fazla can kaybına yol açan maalesef tüm dünyayı adeta esir alan bir salgınla geçirdik. İnşallah 2021 yılı ile birlikte bu salgını alınan tedbirler ile birlikte geride bırakırız. Çok sayıda kişinin hayatına mal olan insanlarımızın psikolojilerini de çok derinden etkiliyor. Birçok insan hastanelerde tedavi olmasına, tedavi olurken de çok sıkıntılar çekmesine neden olan çok sıkıntılı bir hastalık ile karşı karşıya kaldık. Halende hastalığın etkileri devam ediyor ama sevinerek belirtelim ki tüm Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de vaka sayılarında ciddi bir azalma var. Bu vaka azalmasını rehavete etmeyelim. Lütfen herkes sorumlu bütün kurum ve kuruluşlarımızın aldıkları tedbirlerde en ufak bir gevşetmeye meydan vermeden gayretlerine devam etsinler” dedi.

"Kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız özellikle, diğer kamu kuruluşlarımızın yöneticileri herkes tedbirleri azami titizlik ile uygulamaya, uymaya devam etmektedir" diyen Öksüz, “Bu sağlanan başarının kalıcı olması için şehrimiz için yüzde 80'in üzerinde vakalarda azalma olduğunu söylemek mümkündür. Şuan için çok şükür entübe edilen ve yoğun bakımda olan hasta sayılarımızda, gerekse normal servislerimizde tedavi gören hasta sayısında rahatlamalarımız var. Bunu kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz, hepimizin de bu yönde gayretli olacağını düşünüyorum. Diğer yandan da önümüzdeki günlerde aşılama çalışmalarına başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Gerek sağlık merkezlerimizde, hastanelerimizde, toplum sağlığı merkezleri, aile merkezlerimiz, aile hekimlerimiz, aşı uygulama alanları belirlendi. Buralarda önümüzdeki birkaç gün içerisinde sanıyorum tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de aşı programlaması yapılarak, belirtilen öncelikler dahilinde aşılama çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

Hazırlıklarının tamamlandığına dikkat çeken Öksüz, “Bir miktar aşıda elimizde ulaştı. Tabi peyderpey aşı miktarı artacak, devam edecek. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak kaydıyla daha sonra tabi 65 yaş, kronik rahatsızlığı olanlar ve diğer önceliklere göre devam edeceğiz. Huzur evlerimiz tabi önemli, yaşlı bakım merkezlerinde çalışanlar orada kişiler öncelikler arasında, daha sonra güvenlik görevlileri ve diğer görevliler olmak üzere devam edeceğiz. Tabi Kovid salgını var diye şehrimizde yatırımlar durmadı devam ediyor. 2020 yılında da Şehrimizin her alanda Sosyal olsun ekonomik olsun kültürel olsun altyapı olsun yatırımlarına ilgili kurum ve kuruluşlarımızın gayreti ile çalışmasıyla devam ettik. 2021 yılının ilk toplantısında özellikle 2020 yılının genel bir değerlendirmesi projeler ile ilgili olarak ben size anlatmak istiyorum. 10 sektörde 319 projemiz bulunmakta, arkadaşlar bu projelerimizin toplam tutarı 3.665.484.669 TL. önceki yıllar harcamalar toplamı 1.107.145.570 TL, toplam yıl ödeneği 673.177.811 TL yıl harcama tutarı 2020 yılı için 594.557.744 TL” şeklinde konuştu.

Vali Öksüz, daha sonra Kovid-19 aşısını vuruldu. Öksün'ün ardından Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan'da Kovid-19 aşısı yaptırdı. Öksüz ve beraberindekiler daha sonra Yusufpaşa ASM'den ayrıldı.