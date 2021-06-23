Yaban hayvanlarının tedavileri Kars'ta yapılıyor

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çok sayıda yaban hayvanı tedavi ediliyor.

Doğa Anadolu ve Karadeniz Bölgelerindeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan, güçsüz düşen çok sayıda yabani hayvanı Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilerek, sağlığına kavuşuyor.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) yerleşkesinde yer alan, idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı merkezde başta Ağrı olmak üzere Iğdır, Ardahan, Bingöl, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane ve Artvin'den getirilen çok sayıda yabani hayvan tedavisi yapılıyor.

Yaklaşık bin 600 metrekaresi kapalı toplam 14 bin metrekare alana kurulan Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, bölgedeki illerde çeşitli nedenlerle yaralanan ya da rahatsızlanan boz ayı, vaşak, yırtıcı kuşlar, su kuşları ve birçok yabani hayvana hizmet veriyor. Özellikle başta Kars olmak üzere Ağrı, Iğdır, Ardahan, Bingöl, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Artvin illerine hizmet veren merkeze, bölgenin hemem hemen tüm illerinden, ilçelerinden, köylerinden, kırsal alanlarından yabani hayvanlar getirilerek tedavi süreçleri tamamlanıyor.

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaşık 200 yabani hayvanın tedavisi yapılarak doğaya salındı. Tabiata kazandırılması mümkün görülmeyen yabani hayvanlar tedavilerinin ardından akademisyen hocaların raporlarıyla Türkiye'deki hayvanat bahçelerine transfer ediliyor.