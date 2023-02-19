Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta yeşilbaş yaban ördekleri, Kars Çayı'nı mesken tuttu.

Kars'ta aşırı soğuklardan dolayı donan Kars Çayı'nın donmayan bölgeleri yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Yem bulmakta güçlük çeken yaban ördekleri, Kars Kalesi önüne gelerek burada karınlarını doyurmaya çalışıyor. Çayda yiyecek arayan ördekler, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Onlarca yaban ördeğinin bir arada olduğunu ifade eden Çetin İlbeyi, “Yaban ördekleri Kars Çayı'nı bastı. Çayda kendilerine yiyecek arıyorlar. Ördeklerin sürüsüne bir bakar mısınız? Hava soğuk, hayvanların gidip yiyecek bulacağı yer yok. Gelmiş burada yiyecek arıyorlar. Bu sezonda Kars'ta ördek, ne güzel hayvanlar gelmiş” dedi.